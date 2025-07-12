Джейк Пол – о Кроуфорде: «Никто его не знает. Думаю, даже у моей мамы больше подписчиков»

Джейк Пол признался, что не считает Кроуфорда мировой звездой.

«Никто не знает, кто такой Теренс Кроуфорд. Я думаю, что у моей мамы больше подписчиков, чем у него. И даже не шучу», – сказал блогер-боксер Джейк Пол, отвечая на вопрос о поединке между Канело и Теренсом Кроуфордом .

Напомним, бой Бой Сауля Альвареса и Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Сауль Альварес: «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым дрался Кроуфорд? Постол? Кто это?»

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