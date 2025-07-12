Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»
Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Максом Холлоуэем.
«В первый раз было сложно победить Макса. Встретиться с ним два раза – еще сложнее. Победить его трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
Напомним, Порье и Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.
В 2012-м Порье победил Холлоуэя болевым приемом в первом раунде. В 2019-м – единогласным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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