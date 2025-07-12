Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»

Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Максом Холлоуэем.

«В первый раз было сложно победить Макса. Встретиться с ним два раза – еще сложнее. Победить его трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье .

Напомним, Порье и Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

В 2012-м Порье победил Холлоуэя болевым приемом в первом раунде. В 2019-м – единогласным решением судей.

Макс Холлоуэй: «Топурия любит позировать с фальшивым поясом BMF. Если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти»

Макс Холлоуэй: «Не вернусь в полулегкий вес. Выступать в легком гораздо веселее – можно больше есть»