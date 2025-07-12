  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»
0

Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»

Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с Максом Холлоуэем.

«В первый раз было сложно победить Макса. Встретиться с ним два раза – еще сложнее. Победить его трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Напомним, Порье и Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

В 2012-м Порье победил Холлоуэя болевым приемом в первом раунде. В 2019-м – единогласным решением судей.

Макс Холлоуэй: «Топурия любит позировать с фальшивым поясом BMF. Если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти»

Макс Холлоуэй: «Не вернусь в полулегкий вес. Выступать в легком гораздо веселее – можно больше есть»

Верите, что Дюбуа победит Усика?1948 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoMMA
logoUFC
logoДастин Порье
logoМакс Холлоуэй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Порье – о прощальном поединке: «Хочу уйти красиво. Пусть это будет бой года»
53 июля, 16:25
Арман Царукян хочет стать страхующим боя Дастин Порье – Макс Холлоуэй
1127 июня, 18:16
Топурия дал характеристику бойцам UFC: «Гейджи – боксерская груша, Махачев – марионетка. Пимблетт – блондинка»
827 июня, 07:40
Главные новости
UFC on ESPN 70: Льюис против Тейшейры, Томпсон подерется с Бонфином и другие бои
18вчера, 18:52
Александр Шлеменко победил Гильерме Кадену в главном событии SFC 11
16вчера, 16:53
Двалишвили удивился сообщениям о его поединке с Сэндхагеном на UFC 320: «Новость для меня»
3вчера, 15:42
Макс Холлоуэй: «Не почувствовал, что Топурия бьет намного сильнее других. Вот у Гейджи была реальная мощь»
25вчера, 13:48
Менеджер Махачева подтвердил, что Ислам может подраться в ноябре: «Не могу сказать, что все официально, но такой план есть»
2вчера, 10:29
Бекоев – о зале American Top Team: «Пантожа буквально несколько дней назад защитил титул, а уже вчера пришел на тренировку. Здесь никто не сачкует»
вчера, 10:19
Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги ACA
79вчера, 08:47Фото
Джейк Пол – о Кроуфорде: «Никто его не знает. Думаю, даже у моей мамы больше подписчиков»
4вчера, 07:03
Конор – о планах: «Похоже, я снова отправлюсь в Овальный кабинет»
2вчера, 06:51
Масвидаль – Аскрену: «Знаю, что ты справишься, потому что ты чертов воин, брат»
5вчера, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49