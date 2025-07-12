  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Менеджер Махачева подтвердил, что Ислам может подраться в ноябре: «Не могу сказать, что все официально, но такой план есть»
2

Менеджер Махачева подтвердил, что Ислам может подраться в ноябре: «Не могу сказать, что все официально, но такой план есть»

Менеджер Махачева прокомментировал слухи о возвращении Ислама в ноябре.

– Али Абдель‑Азиз сказал, что Ислам подерется в США на одной из самых больших арен в мире. Правильно понимаем, что уже точно можно говорить о бое с Маддаленой на ноябрьском турнире UFC 322 в «Мэдисон‑сквер‑гарден»?

– Не могу сказать, что все официально, но такой план есть на сегодняшний день. Планируем драться на этом турнире в Нью-Йорке, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, Махачев сменил легкую категорию на полусреднюю. Ожидается, что до конца года он порежется за пояс с Джеком Делла Маддаленой.

Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся на турнире UFC в Нью-Йорке

Дана Уайт: «Мы устроим супербой Махачева и Топурии, если Ислам завоюет титул в полусреднем весе»

Верите, что Дюбуа победит Усика?1948 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoИслам Махачев
logoUFC
logoMMA
Джек Делла Маддалена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Не скажу, что Махачев яркий фаворит в бою с Маддаленой. У него есть проблемы с набором веса»
1211 июля, 09:25
Тренер Маддалены: «UFC ненавидит бойцов из Дагестана. Мы избавим промоушен от Махачева»
149 июля, 11:15
Биспинг – о переходе Махачева в полусредний вес: «Возможно, это большая ошибка. Маддалена – крупный боец»
189 июля, 07:45
Главные новости
UFC on ESPN 70: Льюис против Тейшейры, Томпсон подерется с Бонфином и другие бои
18вчера, 18:52
Александр Шлеменко победил Гильерме Кадену в главном событии SFC 11
16вчера, 16:53
Двалишвили удивился сообщениям о его поединке с Сэндхагеном на UFC 320: «Новость для меня»
3вчера, 15:42
Макс Холлоуэй: «Не почувствовал, что Топурия бьет намного сильнее других. Вот у Гейджи была реальная мощь»
25вчера, 13:48
Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»
вчера, 12:39
Бекоев – о зале American Top Team: «Пантожа буквально несколько дней назад защитил титул, а уже вчера пришел на тренировку. Здесь никто не сачкует»
вчера, 10:19
Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги ACA
79вчера, 08:47Фото
Джейк Пол – о Кроуфорде: «Никто его не знает. Думаю, даже у моей мамы больше подписчиков»
4вчера, 07:03
Конор – о планах: «Похоже, я снова отправлюсь в Овальный кабинет»
2вчера, 06:51
Масвидаль – Аскрену: «Знаю, что ты справишься, потому что ты чертов воин, брат»
5вчера, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49