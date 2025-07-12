Менеджер Махачева подтвердил, что Ислам может подраться в ноябре: «Не могу сказать, что все официально, но такой план есть»

Менеджер Махачева прокомментировал слухи о возвращении Ислама в ноябре.

– Али Абдель‑Азиз сказал, что Ислам подерется в США на одной из самых больших арен в мире. Правильно понимаем, что уже точно можно говорить о бое с Маддаленой на ноябрьском турнире UFC 322 в «Мэдисон‑сквер‑гарден»?

– Не могу сказать, что все официально, но такой план есть на сегодняшний день. Планируем драться на этом турнире в Нью-Йорке, – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Напомним, Махачев сменил легкую категорию на полусреднюю. Ожидается, что до конца года он порежется за пояс с Джеком Делла Маддаленой .

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