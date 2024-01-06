Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа в марте проведут боксерский бой в Саудовской Аравии
Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут боксерский бой.
Эту информацию журналисту Ариэлю Хельвани подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Дата боя будет подтверждена в январе на пресс-конференции, которая состоится в Лондоне. Поединок запланирован на 10 раундов и пройдет в Эр-Рияде 9 марта.
Ранее Фрэнсис Нганну дебютировал в профессиональном боксе, проиграв Тайсону Фьюри.
Энтони Джошуа в последнем бою досрочно победил Отто Валлина.
Профессиональный бокс, как отдельный вид спорта уже не существует.