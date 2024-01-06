Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа в марте проведут боксерский бой в Саудовской Аравии

Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут боксерский бой.

Эту информацию журналисту Ариэлю Хельвани подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Дата боя будет подтверждена в январе на пресс-конференции, которая состоится в Лондоне. Поединок запланирован на 10 раундов и пройдет в Эр-Рияде 9 марта.

Ранее Фрэнсис Нганну дебютировал в профессиональном боксе, проиграв Тайсону Фьюри.

в последнем бою досрочно победил Отто Валлина.

Мы зря смеялись над боксом Нганну?