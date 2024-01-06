Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа в марте проведут боксерский бой в Саудовской Аравии

Теги Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут боксерский бой.

Эту информацию журналисту Ариэлю Хельвани подтвердил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Дата боя будет подтверждена в январе на пресс-конференции, которая состоится в Лондоне. Поединок запланирован на 10 раундов и пройдет в Эр-Рияде 9 марта.

Ранее Фрэнсис Нганну дебютировал в профессиональном боксе, проиграв Тайсону Фьюри.

Энтони Джошуа в последнем бою досрочно победил Отто Валлина.

Мы зря смеялись над боксом Нганну?

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8 комментариев
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тёпленькая пошла!
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Джошуа рухнет. Френсис сила!!!
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Не понимаю, зачем этот бой Джошуа на самом деле. В случае поражения это ж такой лютый удар по карьере будет, хрен потом реанимируешь. Ну а победа каких-то плюх тоже не принесет.
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Реслинг во всей красе.
Профессиональный бокс, как отдельный вид спорта уже не существует.
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Ну что, Нганну - красавец, который посрамил всех скептиков, включая меня. Я думал, у него и одного топ-боя в боксе не будет, а мужик уже наверняка как минимум на двух заработает.
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Ответ VVUBWD
Джошуа рухнет. Френсис сила!!!
Ага, рухнет. После боя на диван. Джошуа не Фьюри, он хернёй страдать не будет - подготовится нормально к бою и отлупит Нганну
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Ответ fbd
Не понимаю, зачем этот бой Джошуа на самом деле. В случае поражения это ж такой лютый удар по карьере будет, хрен потом реанимируешь. Ну а победа каких-то плюх тоже не принесет.
Деньги)
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