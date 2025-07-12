Бекоев – о зале American Top Team: «Пантожа буквально несколько дней назад защитил титул, а уже вчера пришел на тренировку. Здесь никто не сачкует»

Азамат Бекоев рассказал, что его удивило в зале American Top Team.

– Почему American Top Team — лучший зал в мире?

– Сам видишь, спарринги закончились, а люди все равно остаются тренироваться. Каждый приходит сюда выкладываться. Никто не сачкует. Вот тебе пример. Пантожа буквально несколько дней назад защитил титул, а уже вчера он пришел на тренировку. Все видят, как надо выкладываться. И на примерах друг друга пытаются показать себя. Считаю, что это лучший зал.

– У тебя не было шока, когда ты в первый раз сюда попал? Здесь тренируются Пантожа, Порье, Харрисон, другие ребята. Ты их раньше видел только по телевизору, а сейчас они рядом.

– Шока не было. Но необычно, да. Мне казалось, что они будут высокомерным звездами, а они братом называют, на ужин приглашают. Вот это удивило. Все ребята здесь дружелюбные, – сказал боец UFC Азамат Бекоев .

Напомним, Алешандре Пантожа победил Кай Кару-Франса в главном событии UFC 317.

Бекоев – о разнице между американскими и российскими фанатами: «Если бы я с нашими так шутил, то ко мне бы домой уже с пистолетом пришли»

Бекоев – о бонусе в $50 тысяч от UFC: «Отдал маме. Они сильно помогли»