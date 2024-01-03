Эдди Хирн: «Бой Джошуа с Нганну был бы просто колоссальным»

Эдди Хирн высказался о возможном бое Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

«Мы ведем переговоры о трех возможных оппонентах, среди которых нет . Возможный бой с Фрэнсисом Нганну был бы просто колоссальным.

Еще мы озвучили цель – бой с победителем поединка – », – сказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.

Хирн – о следующем сопернике Джошуа: «Хргович, Чжан или Нганну»

Бернс – о спарринге с Нганну: «Нанес Фрэнсису травму, поймав на болевой прием. Думал, что он убьет меня за это»