Эдди Хирн: «Бой Джошуа с Нганну был бы просто колоссальным»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн высказался о возможном бое Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

«Мы ведем переговоры о трех возможных оппонентах, среди которых нет Деонтея Уайлдера. Возможный бой с Фрэнсисом Нганну был бы просто колоссальным.

Еще мы озвучили цель – бой с победителем поединка УсикФьюри», – сказал промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.

Хирн – о следующем сопернике Джошуа: «Хргович, Чжан или Нганну»

Бернс – о спарринге с Нганну: «Нанес Фрэнсису травму, поймав на болевой прием. Думал, что он убьет меня за это»

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