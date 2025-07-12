Конор – о планах: «Похоже, я снова отправлюсь в Овальный кабинет»
Конор Макгрегор снова заявил о желании вернуться в UFC .
«Что будет дальше? Похоже, я снова направляюсь в Овальный кабинет. Вот, куда я пойду дальше», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции Bare Knuckle FC.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать турнир UFC на территории Белого дома в 2026 году. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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