Конор – о планах: «Похоже, я снова отправлюсь в Овальный кабинет»

Конор Макгрегор снова заявил о желании вернуться в UFC .

«Что будет дальше? Похоже, я снова направляюсь в Овальный кабинет. Вот, куда я пойду дальше», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции Bare Knuckle FC.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что планирует организовать турнир UFC на территории Белого дома в 2026 году. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.

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Дана Уайт сообщил, что Макгрегор и Джонс могут выступить на турнире в Белом доме