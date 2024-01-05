Экс-тренер Джошуа – о возможном поединке с Нганну: «Это чертовски легкий бой для Энтони. Такие поединки не должны быть санкционированы»

Бывший тренер Энтони Джошуа раскритиковал идею поединка против Фрэнсиса Нганну.

«Нганну – это легкая победа для Джошуа, чертовски простой бой.

Честно говоря, такие поединки не должны быть санкционированы. Поединок Фрэнсиса с Тайсоном Фьюри, гребанным чемпионом мира в тяжелом весе, получил статус официального. Это было глупо!

Фьюри, черт возьми, неуважительно поступил с боксом, не тренируясь ни одного дня для этого боя. Он не уважает бокс, это плохо. Это было крайне неловкое зрелище», – заявил Роберт Гарсия.

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