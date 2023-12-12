Колби Ковингтон: «За меня болеет Трамп, а кто за Леона? Паддингтон или Мэри нахрен Поппинс?»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Дональд Трамп UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что у Леона Эдвардса нет известных болельщиков.

«Дональд Трамп, самый важный и знаменитый человек планеты Земля, приходит на бои, чтобы посмотреть на меня из первого ряда.

А кто приходит на Леона Эдвардса? Королевская семья, медвежонок Паддингтон или Мэри нахрен Поппинс? Леон – никто, он лишь сторона «Б», а я – сторона «А», – сказал Колби Ковингтон.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) Эдвардс подерется с Ковингтоном за титул UFC в полусреднем весе.

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1 комментарий
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с детства за Колбу! но за Леона будет болеть самый важный человек на планете какун ярус.
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