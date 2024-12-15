Уайт – об остановке боя Ковингтон – Бакли: «Это сильное рассечение, но в Вегасе такие бои не останавливают»

Дана Уайт не согласился с остановкой боя Колби Ковингтона и Хоакина Бакли.

«Без сомнения, это было сильное рассечение, но в Вегасе такой бой не останавливают», – сказал Дана Уайт .

Хоакин Бакли победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Врач остановил поединок из-за сечки у Ковингтона.

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