Трамп пожелал Ковингтону удачи перед боем на UFC 296: «Буду болеть за тебя»
Дональд Трамп пожелал Колби Ковингтону удачи перед боем с Леоном Эдвардсом.
«Просто хочу сказать, что слежу за Колби, его карьера невероятна. Так что это будет отличный вечер, и я с нетерпением жду, когда мы вернемся в Мар-а-Лаго.
Собираюсь болеть за тебя. Ты будешь великолепен. Вернуться в Белый дом с поясом UFC? Давайте сделаем это. Мы должны», – сказал 45-й президент США Дональд Трамп.
Напомним, бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).
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