Трамп пожелал Ковингтону удачи перед боем на UFC 296: «Буду болеть за тебя»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Дональд Трамп UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Дональд Трамп пожелал Колби Ковингтону удачи перед боем с Леоном Эдвардсом.

«Просто хочу сказать, что слежу за Колби, его карьера невероятна. Так что это будет отличный вечер, и я с нетерпением жду, когда мы вернемся в Мар-а-Лаго.

Собираюсь болеть за тебя. Ты будешь великолепен. Вернуться в Белый дом с поясом UFC? Давайте сделаем это. Мы должны», – сказал 45-й президент США Дональд Трамп.

Напомним, бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).

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1 комментарий
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Трампа в президенты!
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