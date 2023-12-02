Трамп пожелал Ковингтону удачи перед боем на UFC 296: «Буду болеть за тебя»

Дональд Трамп пожелал Колби Ковингтону удачи перед боем с Леоном Эдвардсом.

«Просто хочу сказать, что слежу за Колби, его карьера невероятна. Так что это будет отличный вечер, и я с нетерпением жду, когда мы вернемся в Мар-а-Лаго.

Собираюсь болеть за тебя. Ты будешь великолепен. Вернуться в Белый дом с поясом ? Давайте сделаем это. Мы должны», – сказал 45-й президент США Дональд Трамп.

Напомним, бой и состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).

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