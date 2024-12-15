Дана Уайт: «Вы увидите бой Джонса и Аспиналла, 100%»

Дана Уайт подтвердил проведение боя Джон Джонс – Том Аспиналл.

«Джон Джонс – не тот парень, который избегает каких-либо боев. Вы увидите этот бой, 100%», – сказал Дана Уайт .

Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»

Джонс ответил подписчику: «Называй меня уткой, но Аспиналл проиграет в течение двух-трех боев»