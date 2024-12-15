Дана Уайт: «Вы увидите бой Джонса и Аспиналла, 100%»
Дана Уайт подтвердил проведение боя Джон Джонс – Том Аспиналл.
«Джон Джонс – не тот парень, который избегает каких-либо боев. Вы увидите этот бой, 100%», – сказал Дана Уайт.
Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»
Джонс ответил подписчику: «Называй меня уткой, но Аспиналл проиграет в течение двух-трех боев»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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