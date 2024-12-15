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Хоакин Бакли вызвал на бой Камару Усмана

Хоакин Бакли хочет подраться с Камару Усманом.

«Я знаю, что не такой бой вы хотели увидеть. Надо было поторопиться и вынести Колби в первом раунде. Мои фанаты выберут следующего соперника: Леон Эдвардс, Камару Усман или Белал Мухаммад. Думаю, это Камару Усман», – сказал Хоакин Бакли.

Бакли победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Врач остановил поединок из-за сечки у Ковингтона.

«Перешла от фотографий членов к угрозам убийства». Она комментирует UFC и сводит с ума фанатов

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC Eurasia
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logoХоакин Бакли
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