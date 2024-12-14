Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21

Александр Шлеменко победил в реванше с Анатолием Токовым.

Бой, возглавивший RCC 21, закончился победой Шлеменко раздельным решением судей.

Напомним, в 2018-м Токов победил Шлеменко единогласным решением в поединке на Bellator 208.

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Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»