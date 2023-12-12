Ковингтон – о Трампе: «Он бы уничтожил меня в бою, его костяшки размером с ланчбокс»
Колби Ковингтон заявил, что проиграл бы Дональду Трампу в бою.
«Трамп – мой хороший друг, не просто так мы видимся с ним раз в пару месяцев. Пару недель назад я был у него в Мар-а-Лаго.
Регулярно звоню ему, чтобы посоветоваться насчет плана на бой с Эдвардсом. Он дал мне отличный совет.
Трамп лучше как боец, чем я: у него костяшки размером с ланчбокс. Этот парень огромный, он бы уничтожил меня в бою», – сказал претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон.
Напомним, что в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) Ковингтон подерется с Леоном Эдвардсом.
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