Ковингтон – о Трампе: «Он бы уничтожил меня в бою, его костяшки размером с ланчбокс»

Колби Ковингтон заявил, что проиграл бы Дональду Трампу в бою.

« – мой хороший друг, не просто так мы видимся с ним раз в пару месяцев. Пару недель назад я был у него в Мар-а-Лаго.

Регулярно звоню ему, чтобы посоветоваться насчет плана на бой с Эдвардсом. Он дал мне отличный совет.

Трамп лучше как боец, чем я: у него костяшки размером с ланчбокс. Этот парень огромный, он бы уничтожил меня в бою», – сказал претендент на титул в полусреднем весе .

Напомним, что в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) Ковингтон подерется с .

Леон Эдвардс: «Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога». Типичный американский качок»

Ковингтон – о Стрикленде: «Жалкое подобие человека. Он просто чертовски тупой. Мне нужен бой с Шоном»