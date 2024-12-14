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RCC 21: Шлеменко против Токова, Штырков подерется с Эномото и другие бои

14 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 21, который возглавит реванш между Александром Шлеменко (66-15-1) и Анатолием Токовым (32-4).

В соглавном бою подерутся Иван Штырков (24-2-1) и швейцарец Ясуби Эномото (22-15).

Главные бои турнира:

Борис Медведев (18-2) – Александр Бутенко (56-18-3);

Владимир Токов (10-2) – Милсон Кастро (17-5);

Тимур Нагибин (21-9) –  Жайро Пачеко (10-2);

Темирхан Темирханов (11-1) – Жуниор Луис (12-5);

Александр Васильев (13-2-1) – Сергей Денисов (10-3);

Александр Трескин (7-2) – Александр Осетров (15-4-1).

Турнир в прямом эфире покажет телеканал UDAR. Начало – не ранее 15.00 по московскому времени.

Шлеменко тяжелее Токова на 500 граммов перед боем на RCC 21

Петр Ян: «Токов – фаворит в бою со Шлеменко. Он разнообразней, физически сильнее»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoMMA
RCC
logoАлександр Шлеменко
Тимур Нагибин
logoАнатолий Токов
Ясуби Эномото
Владимир Токов
logoИван Штырков
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