RCC 21: Шлеменко против Токова, Штырков подерется с Эномото и другие бои
14 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 21, который возглавит реванш между Александром Шлеменко (66-15-1) и Анатолием Токовым (32-4).
В соглавном бою подерутся Иван Штырков (24-2-1) и швейцарец Ясуби Эномото (22-15).
Главные бои турнира:
Борис Медведев (18-2) – Александр Бутенко (56-18-3);
Владимир Токов (10-2) – Милсон Кастро (17-5);
Тимур Нагибин (21-9) – Жайро Пачеко (10-2);
Темирхан Темирханов (11-1) – Жуниор Луис (12-5);
Александр Васильев (13-2-1) – Сергей Денисов (10-3);
Александр Трескин (7-2) – Александр Осетров (15-4-1).
Турнир в прямом эфире покажет телеканал UDAR. Начало – не ранее 15.00 по московскому времени.
Шлеменко тяжелее Токова на 500 граммов перед боем на RCC 21
Петр Ян: «Токов – фаворит в бою со Шлеменко. Он разнообразней, физически сильнее»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий