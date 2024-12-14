Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250
Стал известен следующий соперник Исраэля Адесаньи.
Им станет Нассурдин Имавов.
Бой Адесаньи и Имавова возглавит UFC Fight Night 250, который пройдет 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Имавов в сентябре победил Брендана Аллена единогласным решением судей.
Адесанья в августе досрочно проиграл Дрикусу дю Плесси.
Адесанья заявил, что думает о завершении карьеры: «Знаю, что не буду драться до 40 лет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Даны Уайта
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