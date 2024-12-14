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Шара Буллет и Майкл Пейдж подерутся 1 февраля на UFC Fight Night 250

Стал известен следующий соперник Шары Буллета.

Президент UFC Дана Уайт объявил поединок Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа на UFC Fight Night 250. Бой состоится в Эр-Рияде 1 февраля.

Пейдж в июне проиграл Иэну Гэрри единогласным решением судей.

Магомедов в октябре нокаутировал Армена Петросяна.

Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250

Менеджер Шары Буллета: «Мы дали согласие на бой с Майклом Пейджем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Даны Уайта
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