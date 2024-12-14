Шара Буллет и Майкл Пейдж подерутся 1 февраля на UFC Fight Night 250
Стал известен следующий соперник Шары Буллета.
Президент UFC Дана Уайт объявил поединок Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа на UFC Fight Night 250. Бой состоится в Эр-Рияде 1 февраля.
Пейдж в июне проиграл Иэну Гэрри единогласным решением судей.
Магомедов в октябре нокаутировал Армена Петросяна.
Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250
Менеджер Шары Буллета: «Мы дали согласие на бой с Майклом Пейджем»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Даны Уайта
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем