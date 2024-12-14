Шара Буллет и Майкл Пейдж подерутся 1 февраля на UFC Fight Night 250

Стал известен следующий соперник Шары Буллета.

Президент UFC Дана Уайт объявил поединок Шарабутдина Магомедова и Майкла Пейджа на UFC Fight Night 250. Бой состоится в Эр-Рияде 1 февраля.

Пейдж в июне проиграл Иэну Гэрри единогласным решением судей.

Магомедов в октябре нокаутировал Армена Петросяна .

Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250

Менеджер Шары Буллета: «Мы дали согласие на бой с Майклом Пейджем»