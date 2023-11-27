Ковингтон – Эдвардсу: «Англичане не хотели давать свободу американцам, но мы взяли ее! Я заберу пояс обратно, а ты вернешься в Великобританию с пустыми руками»
Колби Ковингтон заявил, что лишит Леона Эдвардса чемпионского пояса.
«Все знают, что ты не хотел этого боя. Англичане не хотели давать свободу американцам, но мы взяли ее! 16 декабря все будет по-другому.
Я забираю этот пояс обратно в Америку, а ты возвращаешься в Великобританию с пустыми руками, парень», – заявил третий номер полусреднего UFC Колби Ковингтон.
Эдвардс и Ковингтон встретятся в бою за пояс в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США).
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Так-то, мало что изменилось с тех пор.
А по сабжу: Хочу, чтобы Эдвардс стучал по голове Ковингтона все 5 раундов и победил с разгромным счётом. Думаю, так оно и будет.
Ну и то что за 2 века так и не собрали армию, не подготовились к возможным набегам, тоже говорит много о чем.
Его предки могут быть кем-угодно, это Америка, а не Китай.
У Блинкена прадед украинец. Получается госсекретарь США этнический украинец?
У американцев очень много кровей намешано.
Речь шла о том, что у американцев намешано кровей немерено.
И попробуй там еще найди тех, у кого предки индейцев гоняли.