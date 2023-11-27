Колби Ковингтон заявил, что лишит Леона Эдвардса чемпионского пояса.

«Все знают, что ты не хотел этого боя. Англичане не хотели давать свободу американцам, но мы взяли ее! 16 декабря все будет по-другому.

Я забираю этот пояс обратно в Америку, а ты возвращаешься в Великобританию с пустыми руками, парень», – заявил третий номер полусреднего UFC Колби Ковингтон.

Эдвардс и Ковингтон встретятся в бою за пояс в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

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