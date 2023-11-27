Ковингтон – Эдвардсу: «Англичане не хотели давать свободу американцам, но мы взяли ее! Я заберу пояс обратно, а ты вернешься в Великобританию с пустыми руками»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что лишит Леона Эдвардса чемпионского пояса.

«Все знают, что ты не хотел этого боя. Англичане не хотели давать свободу американцам, но мы взяли ее! 16 декабря все будет по-другому.

Я забираю этот пояс обратно в Америку, а ты возвращаешься в Великобританию с пустыми руками, парень», – заявил третий номер полусреднего UFC Колби Ковингтон.

Эдвардс и Ковингтон встретятся в бою за пояс в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

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28 комментариев

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We are Arsenal
Дожились. Это всё говорит этнический англичанин (предки которого вырезали местное население, негров сделали рабами) негру (предков которого эти же товарищи кошмарили в Африке и завозили на острова и в США как рабочую силу).
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Пользователь заблокирован
Ответ We are Arsenal
Дожились. Это всё говорит этнический англичанин (предки которого вырезали местное население, негров сделали рабами) негру (предков которого эти же товарищи кошмарили в Африке и завозили на острова и в США как рабочую силу).
Черных рабами сделали не белые люди, а черные, чтобы продавать белым людям
+16
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rude.
Ответ We are Arsenal
Нет. Просто среди черных всегда находились чуваки а-ля "Что этот нигер себе позволяет" которые были хитрее и коварнее остальной биомассы и они тоже с этого имели дивиденды. Ты же не говоришь монголо-татарское-русское иго. Хотя среди русских племен были отдельные представители княжеств которые кошмарили других русских в угоду моглогам. Собирали дань за них. Так и там. У белых было стрелковое оружие . Один вооруженный белый мог перебить всю деревню. С какой стати им было с ними считаться? Просто они пользовались услугами прихлебателей и приспособленцев. И заметь я не сказал про то что среди негров не было рабства внутри их кухни. Я именно про частный случай. Про вывоз негров на другие континенты в качестве рабочей силы.
О, респект за то что вспомнил моменты с ордынской данью. В русской истории не любят такое вспоминать. По сути она продержалась 2 века как раз по тому что местная знать на этом нормально держалась. Доподлинно известно что часто князья договаривались с ханами об отсрочке по выплате. Но с населения собирать никто не прекращал в эти периоды...
Так-то, мало что изменилось с тех пор.
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rude.
Ну да, Эдвардс тот еще "англичанин")
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We are Arsenal
Ответ заблокированному пользователю
Черных рабами сделали не белые люди, а черные, чтобы продавать белым людям
Нет. Просто среди черных всегда находились чуваки а-ля "Что этот нигер себе позволяет" которые были хитрее и коварнее остальной биомассы и они тоже с этого имели дивиденды. Ты же не говоришь монголо-татарское-русское иго. Хотя среди русских племен были отдельные представители княжеств которые кошмарили других русских в угоду моглогам. Собирали дань за них. Так и там. У белых было стрелковое оружие . Один вооруженный белый мог перебить всю деревню. С какой стати им было с ними считаться? Просто они пользовались услугами прихлебателей и приспособленцев. И заметь я не сказал про то что среди негров не было рабства внутри их кухни. Я именно про частный случай. Про вывоз негров на другие континенты в качестве рабочей силы.
+10
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Мяти
Обожаю историков нашего спортс ру. Сколько  книг мне нужно было бы прочитать,  чтобы узнать об рабстве чёрных, об монголо-татаро-русском) иго? Одну, точно. А тут, на те, ребята,  в 4-5 абзацах,  пусть и в общих чертах но достаточно понятно  расписали  события 400-800 летней давности, попутно подчеркнув некоторые нюансы касаемые  последовавших  за этими событиями,   психологического дискомфорта целой  нации, который, как я понял, существует по сей день. Достаточно интересно.  Спасибо тебе  спортс  за то,   что собираешь  тут  умных,   эрудированных людей. Медики, журналисты, экономисты, музыканты,  художники, филологи, спортсмены, промышленники, агрономы, теологи, антропологи, маркетологи, кого тут только нет. Иногда,  читаешь  некоторых и кажется,  что этот человек один сочетает в себе все эти профессии человека.  И этим людям тоже спасибо. Спасибо за то,  что не ленятся, рассуждают,  обсуждают, спорят,  приходят к общему знаменателю, или расходятся каждый при своём. Короооче, я хочу признаться:   Я люблю спортс. ру.
А по сабжу: Хочу,  чтобы Эдвардс стучал по голове Ковингтона все 5 раундов и победил с разгромным счётом. Думаю, так оно и будет.
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Fizkultprivet
Американцы это индейцы, а ты как раз и есть потомок английских колонизаторов.
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rude.
Ответ We are Arsenal
Помню у нас с тобой были тёрки, но когда человек говорит правду глупо отрицать. Я вообще считаю что славяне быстро снесли бы Орду после первой волны (при всем уважении к потомкам обоих сторон) если бы не коррупция о которой по сути ты и сказал. Количество+родные стены были на стороне предков русских.
Да там по иго этому вопросов много. Это не было угнетением в классическом смысле. Большой армии тут не стояло, прибегали баскаки за поданью. Сами же ордынцы терпимо относились ко всем элементам культурного быта и религии, духовенство к примеру не облагалось налогом вообще, а судя по множественным заимствованиям предметов быта, кухни, политических и экономических атрибутов можно предположить что вполне себе были нормальные рабочие и торговые отношения, скажем так. "Дань" была удобным инструментом власти и влияния для локальной знати. Собирали они больше чем нужно было, тоже факт, разницу себе в карман.
Ну и то что за 2 века так и не собрали армию, не подготовились к возможным набегам, тоже говорит много о чем.
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Fizkultprivet
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Поддержу и добавлю, что в этом плане славянским народам повезло намного больше, чем северу Африки, где арабы просто уничтожили всю культуру и подмяли под себя огромнейшие территории, насадив туда свою религию. А тех, кто был против - во славу отправили на тот свет.
"Уничтожили всю культуру". Это неправда, там до сих пор есть целые районы где говорят на берберских языках.
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Sirius26
Так он же сам Англичанин)))
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We are Arsenal
Ответ rude.
Да там по иго этому вопросов много. Это не было угнетением в классическом смысле. Большой армии тут не стояло, прибегали баскаки за поданью. Сами же ордынцы терпимо относились ко всем элементам культурного быта и религии, духовенство к примеру не облагалось налогом вообще, а судя по множественным заимствованиям предметов быта, кухни, политических и экономических атрибутов можно предположить что вполне себе были нормальные рабочие и торговые отношения, скажем так. "Дань" была удобным инструментом власти и влияния для локальной знати. Собирали они больше чем нужно было, тоже факт, разницу себе в карман. Ну и то что за 2 века так и не собрали армию, не подготовились к возможным набегам, тоже говорит много о чем.
100%. Нечего добавить.
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Proper Chels
Ответ We are Arsenal
Дожились. Это всё говорит этнический англичанин (предки которого вырезали местное население, негров сделали рабами) негру (предков которого эти же товарищи кошмарили в Африке и завозили на острова и в США как рабочую силу).
С чего ты вообще взял, что Колби этнический англичанин?
Его предки могут быть кем-угодно, это Америка, а не Китай.
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Proper Chels
Ответ We are Arsenal
Его прямой предок англичанин. Вот загуглил англоязычную статью. "Название жилья от места в Хантингдоншире под названием Ковингтон, от древнеанглийского личного имени Кофа + древнеанглийского -ing-, обозначающего ассоциацию + tun ’поселение"."
Ни о чем не говорит.
У Блинкена прадед украинец. Получается госсекретарь США этнический украинец?
У американцев очень много кровей намешано.
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We are Arsenal
Ответ Proper Chels
Ни о чем не говорит. У Блинкена прадед украинец. Получается госсекретарь США этнический украинец? У американцев очень много кровей намешано.
Я не спорю, что намешано много кровей. Но по факту Колби предъявляет Эдвардсу за то время когда его прямой предок англичанин с большой долей вероятности сам и был из тех за кого Колби предъявляет негру. Это очень глупо. А кто у Колби был дед по матери и так далее я не в курсе. Я говорю о прямых предках по отцу чью фамилию он носит. Она английская соответственно он прямой потомок англичан. Мы как будто на разных языках говорим.
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Fizkultprivet
Ответ Proper Chels
Ни о чем не говорит. У Блинкена прадед украинец. Получается госсекретарь США этнический украинец? У американцев очень много кровей намешано.
Что за чушь? Его прадед еврей из Киева и сам Блинкен тоже 100 процентов еврей.
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Fizkultprivet
Ответ Maxim Bykadorov
Прикол будет, если Ковингтон действительно заберёт пояс у черномазого
Прикол будет, если ты поставишь хату на беломазого)
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Dinamik1
Забыл добавить и с люлями.
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We are Arsenal
Ответ Proper Chels
С чего ты вообще взял, что Колби этнический англичанин? Его предки могут быть кем-угодно, это Америка, а не Китай.
Его прямой предок англичанин. Вот загуглил англоязычную статью. "Название жилья от места в Хантингдоншире под названием Ковингтон, от древнеанглийского личного имени Кофа + древнеанглийского -ing-, обозначающего ассоциацию + tun ’поселение"."
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ rude.
Да там по иго этому вопросов много. Это не было угнетением в классическом смысле. Большой армии тут не стояло, прибегали баскаки за поданью. Сами же ордынцы терпимо относились ко всем элементам культурного быта и религии, духовенство к примеру не облагалось налогом вообще, а судя по множественным заимствованиям предметов быта, кухни, политических и экономических атрибутов можно предположить что вполне себе были нормальные рабочие и торговые отношения, скажем так. "Дань" была удобным инструментом власти и влияния для локальной знати. Собирали они больше чем нужно было, тоже факт, разницу себе в карман. Ну и то что за 2 века так и не собрали армию, не подготовились к возможным набегам, тоже говорит много о чем.
Поддержу и добавлю, что в этом плане славянским народам повезло намного больше, чем северу Африки, где арабы просто уничтожили всю культуру и подмяли под себя огромнейшие территории, насадив туда свою религию. А тех, кто был против - во славу отправили на тот свет.
+1
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MaitreML
с детства за Колбу! оле оле оле оле Колба Чемпионг!
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Proper Chels
Ответ Fizkultprivet
Что за чушь? Его прадед еврей из Киева и сам Блинкен тоже 100 процентов еврей.
Ну окей, он еврей из Киева, как Голда, но что это меняет?
Речь шла о том, что у американцев намешано кровей немерено.
И попробуй там еще найди тех, у кого предки индейцев гоняли.
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Всеволод Бобров
Ответ We are Arsenal
Я не спорю, что намешано много кровей. Но по факту Колби предъявляет Эдвардсу за то время когда его прямой предок англичанин с большой долей вероятности сам и был из тех за кого Колби предъявляет негру. Это очень глупо. А кто у Колби был дед по матери и так далее я не в курсе. Я говорю о прямых предках по отцу чью фамилию он носит. Она английская соответственно он прямой потомок англичан. Мы как будто на разных языках говорим.
у колби есть индейские корни так-то.
0
0
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mqh9pzrxgf
Ответ заблокированному пользователю
Черных рабами сделали не белые люди, а черные, чтобы продавать белым людям
Получается по такой логике, не фашисты убивали евреев)
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