UFC on ESPN 63: Ковингтон против Бакли и другие бои

В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC on ESPN 63, в главном бою которого Колби Ковингтон (17-4) встретится с Хоакином Бакли (20-6).

Главные бои турнира:

Каб Суонсон (29-14) – Билли Карантильо (18-6);

Манел Капе (19-7) – Бруно Силва (14-5-2);

Дастин Джейкоби (19-9-1) – Витор Петрино (11-1);

Даниэль Маркос (16-0) – Адриан Янез (17-5);

Навахо Стирлинг (5-0) – Туко Токкос (10-4).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Начало основного карда – не ранее 06:00 по московскому времени.

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