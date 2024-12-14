0

UFC on ESPN 63: Ковингтон против Бакли и другие бои

В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC on ESPN 63, в главном бою которого Колби Ковингтон (17-4) встретится с Хоакином Бакли (20-6).

Главные бои турнира:

Каб Суонсон (29-14) – Билли Карантильо (18-6);

Манел Капе (19-7) – Бруно Силва (14-5-2);

Дастин Джейкоби (19-9-1) – Витор Петрино (11-1);

Даниэль Маркос (16-0) – Адриан Янез (17-5);

Навахо Стирлинг (5-0) – Туко Токкос (10-4).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Начало основного карда – не ранее 06:00 по московскому времени.

UFC on ESPN 63: Ковингтон и Бакли показали одинаковые цифры

Колби объяснил, почему не живет в отеле с бойцами UFC перед боями: «Зачем мне это? У меня есть особняк, держусь подальше от гостиниц»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoКолби Ковингтон
logoMMA
logoUFC
logoХоакин Бакли
logoUFC on ESPN
Бруно Силва
Каб Суонсон
Манел Капе
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоакин Бакли: «Мы планируем закончить карьеру Колби»
сегодня, 06:14
Колби раскритиковал Джонса: «Он чертов трус, читер и избивает женщин»
712 декабря, 11:53
Бернс – о бое Ковингтона и Бакли: «Хоакин в своей лучшей форме за всю карьеру, но у него проблемы с борьбой»
11 декабря, 17:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Пирог – о реванше Усика и Фьюри: «Если второй бой будет похож на первый, то отдам предпочтение Александру. Такой бокс ему удобен»
4 минуты назад
RCC 21: Шлеменко против Токова, Штырков подерется с Эномото и другие бои
15 минут назад
Шон О’Мэлли: «Хочу, чтобы Мераб выиграл Умара, потому что мне нужен пояс и реванш»
3сегодня, 06:38
Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»
2сегодня, 06:25
Хоакин Бакли: «Мы планируем закончить карьеру Колби»
сегодня, 06:14
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
92сегодня, 06:00
«Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве: Минаков и Джонсон подрались вничью, Папин нокаутировал Харди и другие бои
5вчера, 21:57
Мокаев за две минуты задушил соперника с рекордом 5-5 на турнире Brave CF 91
2вчера, 20:16
Евлоев выложил фото с Хабибом: «В представлении не нуждается»
4вчера, 18:35Фото
Умар выложил фото с Джонсоном: «С легендой»
2вчера, 17:17Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем