UFC on ESPN 63: Ковингтон против Бакли и другие бои
В ночь на 15 декабря в Тампе (Флорида) состоится турнир UFC on ESPN 63, в главном бою которого Колби Ковингтон (17-4) встретится с Хоакином Бакли (20-6).
Главные бои турнира:
Каб Суонсон (29-14) – Билли Карантильо (18-6);
Манел Капе (19-7) – Бруно Силва (14-5-2);
Дастин Джейкоби (19-9-1) – Витор Петрино (11-1);
Даниэль Маркос (16-0) – Адриан Янез (17-5);
Навахо Стирлинг (5-0) – Туко Токкос (10-4).
Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ». Начало основного карда – не ранее 06:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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