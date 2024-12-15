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Белал Мухаммад: «Ковингтон так и не оправился от избиения в стейк-хаусе»

Белал Мухаммад прокомментировал поражение Ковингтона в бою с Бакли.

«Колби так и не оправился от избиения в стейк-хаусе», – написал Белал Мухаммад.

В 2022 году Хорхе Масвидаль выбил зуб Колби Ковингтону в одном из ресторанов Майами.

Бакли победил Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Врач остановил поединок из-за сечки у Ковингтона.

Хоакин Бакли вызвал на бой Камару Усмана

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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