Белал Мухаммад: «Ковингтон так и не оправился от избиения в стейк-хаусе»
Белал Мухаммад прокомментировал поражение Ковингтона в бою с Бакли.
«Колби так и не оправился от избиения в стейк-хаусе», – написал Белал Мухаммад.
В 2022 году Хорхе Масвидаль выбил зуб Колби Ковингтону в одном из ресторанов Майами.
Бакли победил Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. Врач остановил поединок из-за сечки у Ковингтона.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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