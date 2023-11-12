Главный злодей UFC, с которым хочет подраться Махачев. Насколько он силен?

Ковингтон, претендующий на пояс Эдвардса.

На UFC 296 в главном поединке за пояс в полусреднем весе подерутся Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Ковингтон – главный злодей UFC, трештокер, часто переходящий за грань, свой Конор для Ислама Махачева.

При этом Эдвардс считает, что как боец Ковингтон значительно слабее него: «Я более активный, более молодой. Он не побил никого моложе 35 лет».

На что вообще способен Ковингтон?

Ковингтон доставал оверхендами Усмана и Дос Аньоса, но пропускал по несколько ударов подряд от Дэмиана Майи

Ковингтон пришел в ММА в 2011 году, когда завершил карьеру в университетской борьбе и попал в American Top Team после знакомства с их главой Дэном Ламбертом – тот выбрал его, чтобы улучшить уровень борцов в клубе. Со временем Ковингтон подтянул ударку и после пяти побед подряд попал в UFC.

Несмотря на переход в ММА из борьбы, кажется, что инстинкты Ковингтона никуда не делись. Он давит, прессингует, постоянно находится перед соперником. Дистанция между ним и соперником всегда очень небольшая, чтобы быстро ее сокращать и проходить в ноги.

На этом строится весь геймплан Ковингтона. В похожем на Даниэля Кормье стиле ударка Ковингтона плавно перетекает в борьбу. Это его главная сильная сторона – он давит, постоянно выбрасывает удары руками и ногами и не дает дышать сопернику.

Сам же Ковингтон не устает и в пятираундовых поединках: против Робби Лоулера он сделал 515 попыток ударов (рекорд для полусреднего дивизиона) и с каждым раундом увеличивал темп. В четвертом и пятом раундах он сделал столько же попыток ударов, сколько в предыдущих трех.

Но нельзя сказать, что Ковингтон бездумно выбрасывает удары. Да, кажется, что он просто идет и зарубается с оппонентами, собирая в серии всевозможные удары, но это не так. Боксерское IQ у него на высоком уровне. Ковингтон неплохо находит дыры в защите соперника и добавляет в серии необычные апперкоты, локти или другие удары.

Его джеб – невероятно активный. Ковингтон редко вкладывается в джебы, как и в большую часть ударов руками, но его передняя рука всегда находится перед лицом соперника. В поединке против Робби Лоулера Ковингтон выбрасывал пять-шесть джебов подряд, ни один из которых не наносил урона Лоулеру, но не давал тому начать атаку.

Выделяется и правый хук Ковингтона, который часто выступает первым ударом в его комбинациях. Это логично, потому что в основном он бьется в левше. Правый хук отлично складывается в комбинацию с левым оверхендом, которым Ковингтон доставал многих соперников, в том числе и Камару Усмана:

Ковингтон пробивает джеб, Усман реагирует симметрично

Ковингтон пользуется этим и вторым ударом попадает оверхендом

Еще одна важная часть бокса Ковингтона – многоударные силовые комбинации. Из-за огромного запаса выносливости он может выдавать такие серии по несколько раз за поединок. Ковингтон использует их для контроля пространства: комбинациями он прижимает соперника к клетке, после чего делает проход в ноги или давит в клинче.

Ковингтон атакует Дос Аньоса шестиударной серией

После чего делает проход в ноги

При этом даже после таких силовых комбинаций соперники редко падают в нокдауны. Хейтеры Ковингтона правы, что у него очень слабая сила удара. За всю карьеру в UFC (а это 15 поединков) у него всего один нокдаун. Даже 179 ударов против Робби Лоулера не хватило, чтобы его свалить.

К слабой силе добавляется не очень хорошая точность. Чаще всего он и не пытается ее добиться. В ударке (как и в борьбе) Ковингтон предпочитает количество качеству и забирает раунды прессингом, контролем и общим числом ударов, а не нанесенным уроном. Неумение или нежелание выцеливать по соперникам приводит к тому, что Ковингтон проигрывает в техничных перестрелках, но преуспевает в рубках.

У Ковингтона непримечательная защита. Он хорош в контроле дистанции и оттяжках, умеет отходить на ногах и неплохо контратакует, но с пробелами. Первый – слабая защита от ударов левой. В поединке против Дэмиана Майи он пропускал сразу несколько прямых левой подряд, а против Усмана во втором бою упал в нокдаун после левого бокового:

Ковингтон пошел вперед с левым прямым, но опустил правую руку. Усман поймал его боковым

Еще один недостаток бокса Ковингтона – нырки, напоминающие «технику барана». Это не оскорбление, а то, что делает Ковингтон вместо нырков. Он опускает голову вниз под удары соперника вместо подсаживания на ногах. Как это выглядит:

Майя пробивает левый прямой

Ковингтон в ответ просто опускает голову вниз и пропускает удар вскользь по затылку

Удары ногами Ковингтон вплетает в хаотичное движение так же хорошо, как и различные удары руками. Для поддержания прессинга он использует колени в прыжке – так часто делал Хабиб, чтобы прижать соперника к клетке. У него хорошие лоу-кики, которых достаточно много, но сам защищается от них не лучшим образом.

Самое серьезное оружие Ковингтона среди киков – миддл-кик против правшей из левши. Его стойка позволяет заряжать эти удары прямо в открытую печень соперников, доставляя им серьезный дискомфорт на следующие секунды:

Борьба Ковингтона – постоянный контроль и мало остроты. У него всего две победы сабмишенами в UFC

Весь геймплан Ковингтона строится на проходах в ноги. В плане чистой борьбы он один из лучших в полусреднем весе – это неудивительно, учитывая достижения в школе и университете. Как рассказывал Ковингтон, главная мотивация для начала карьеры в борьбе – буллинг:

«Я весил около 45 кг в первый год высшей школы, из-за чего меня часто дразнили. А в начальной и средней школе мои сверстники смеялись надо мной из-за зубов. И я направлял эту злость в работу: шел в борцовский зал, отрабатывал тейкдауны, делал сотни и тысячи проходов в две ноги, делал то, чего не хотели другие дети».

Ковингтон очень хорош в проходах в ноги: 46% успешных тейкдаунов, что с учетом семи попыток в среднем за 15 минут – очень высокий показатель. Проходы могут быть из любого положения – из клинча, на скорости, с коленей. Когда это необходимо, Ковингтон делает подсечки:

И меняет угол атаки:

Ковингтон тянет Масвидаля в одну сторону

После чего резко меняет направление и тянет в другую

Ковингтон просто прекрасен в давлении у клетки. Если он поймал соперника в клинч, то в течение следующих нескольких минут его не выпустит. Ковингтон – третий в списке полусредневесов по проценту времени в контроле соперника и второй по общему количеству. Когда он чувствует, что соперник дает возможность продвинуться в клинче, то меняет уровни и идет в борьбу:

Ковингтон контролирует Дос Аньоса у сетки

После чего резко меняет уровень и делает проход в две ноги

Одна из составляющих успеха Ковингтона в борьбе – чейн-рестлинг. В этом компоненте он один из лучших в UFC. Чейн-рестлинг (chain wrestling) – направление в борьбе, которое учит борца постоянно переходить от одной позиции к другой, от одного движения к следующему без остановок, плавно, не задумываясь.

При всех достоинствах Ковингтона в борьбе странно смотрится процент защиты от тейкдаунов – 72%. Особенно на фоне другого борца – Камару Усмана, которого в полусреднем весе переводили лишь раз. При этом с Ковингтоном это делали только топовые грэпплеры – Ким Дон Хен (четвертый дан в дзюдо), Камару Усман и Тайрон Вудли, которые гоняли намного больше веса.

Реальных проблем в грэпплинге у Ковингтона две. Первое – он достаточно ограничен. Да, как вольник Ковингтон очень хорош: проходы, подсечки, стягивания, возвраты на землю – на высоком уровне. Но элементы дзюдо и самбо (то есть броски) во время тренировок он как будто полностью игнорирует. В последних шести поединках Ковингтон не провел ни одной попытки броска. Эти элементы добавили бы ему остроты при переводах из клинча.

Второе – слабое джиу-джитсу. В 2023 году Ковингтон получил черный пояс от тренера по джиу-джитсу в MMA Masters Даниэля Вальверде. Но по его выступлениям не кажется, что он этого заслуживает. У него очень хорошая борьба, отличный контроль в клинче, достойный контроль в партере, но всего две победы сабмишенами за карьеру в UFC и 0,2 попытки болевого или удушающего в среднем за 15 минут – не похоже на обладателя черного пояса по джиу-джитсу.

Так разберет ли Ковингтон Эдвардса?

Сейчас Колби Ковингтон находится в уникальной позиции. После почти двухлетнего перерыва и 2-2 в последних четырех поединках в UFC он получает титульник за то, что экстренно подстраховал поединок Усмана и Эдвардса в марте. Многим кажется, что Ковингтон совершенно не достоин боя за пояс.

При этом букмекеры котируют его почти наравне с Эдвардсом. Как это возможно? Похоже, аналитики понимают, что стиль Ковингтона отлично подходит для побед по очкам. Он очень хорошо сушит бои, контролирует соперников, забирает раунды. Еще у него достаточно эффектная и техничная ударка (хоть и без нокдаунов).

Настойчивость Ковингтона, стремление постоянно вести поединок, сокращать пространство для соперника и давить темпом выигрывало ему поединки. Но сейчас ему 36 лет, а простой продлился 19 месяцев. Если после этого все лучшие качества сохранятся на прежнем уровне, то он навяжет тяжелый бой Эдвардсу и вполне может забрать титул. С учетом, что сам Леон тоже не финишер (тот самый нокаут Усмана – первый за шесть поединков).

Фото: David Becker, Mike Stobe/Getty Images