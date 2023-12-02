Ковингтон посетил резиденцию Трампа во Флориде: «Мы сделаем Америку вновь великой»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Дональд Трамп UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон встретился с Дональдом Трампом во Флориде.

«Я в Мар-а-Лаго, хорошо провел вечер, встретившись с Трампом. Я поужинал с Дональдом, показал ему костюм, на котором изображен его портрет.

Для меня большая честь быть здесь, прикоснуться к этому величию. И мы сделаем Америку вновь великой. Вы можете замедлить нас, но не можете остановить нас», – сказал претендент на титул UFC Колби Ковингтон, который в ночь на 17 декабря подерется с Леоном Эдвардсом.

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Ковингтон – Эдвардсу: «Англичане не хотели давать свободу американцам, но мы взяли ее! Я заберу пояс обратно, а ты вернешься в Великобританию с пустыми руками»

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3 комментария
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вслед за Дональдом в тюрьму пойдёшь?
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Давай Колба забери титул.
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Ответ artem klishin
вслед за Дональдом в тюрьму пойдёшь?
Дональд скорее всего выиграет выборы, а Колби проиграет Леону.
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