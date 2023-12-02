Ковингтон посетил резиденцию Трампа во Флориде: «Мы сделаем Америку вновь великой»

Колби Ковингтон встретился с Дональдом Трампом во Флориде.

«Я в Мар-а-Лаго, хорошо провел вечер, встретившись с Трампом. Я поужинал с , показал ему костюм, на котором изображен его портрет.

Для меня большая честь быть здесь, прикоснуться к этому величию. И мы сделаем Америку вновь великой. Вы можете замедлить нас, но не можете остановить нас», – сказал претендент на титул UFC Колби Ковингтон, который в ночь на 17 декабря подерется с .

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