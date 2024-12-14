Рой Джонс поддержал реванш Кличко и Фьюри: «Думаю, у Владимира есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело»

Рой Джонс-младший поддержал реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.

«Почему Кличко не должен возвращаться? Почему бы не встретиться лицом к лицу с Фьюри? Не похоже, что Тайсон может его сейчас убить.

Я не знаю, сможет ли Кличко победить, но думаю, что у него есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело. Вы должны помнить, что братья Кличко очень сильные и хорошие боксеры. Это умные парни, которые заботились о теле, поэтому они должны быть в порядке, чтобы драться в любом возрасте», – считает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс .

Напомним, в 2015 году Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри единогласным решением судей.

Турки Аль эш-Шейх хочет провести реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри

Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»