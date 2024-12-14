  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рой Джонс поддержал реванш Кличко и Фьюри: «Думаю, у Владимира есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело»
0

Рой Джонс поддержал реванш Кличко и Фьюри: «Думаю, у Владимира есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело»

Рой Джонс-младший поддержал реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.

«Почему Кличко не должен возвращаться? Почему бы не встретиться лицом к лицу с Фьюри? Не похоже, что Тайсон может его сейчас убить.

Я не знаю, сможет ли Кличко победить, но думаю, что у него есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело. Вы должны помнить, что братья Кличко очень сильные и хорошие боксеры. Это умные парни, которые заботились о теле, поэтому они должны быть в порядке, чтобы драться в любом возрасте», – считает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Напомним, в 2015 году Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри единогласным решением судей.

Турки Аль эш-Шейх хочет провести реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри

Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Covers
logoбокс
logoРой Джонс-младший
logoТайсон Фьюри
logoВладимир Кличко
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
50 лучших боев в истории бокса
11 октября, 17:00
19 суперзвезд мирового бокса, которые выступали на Олимпиаде
5924 июля, 04:40
Рой Джонс считает, что Усик победит Фьюри в реванше: «Тайсон умен и исправит ошибки, но Александр снова выиграет»
211 июня, 11:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Хрюнов хочет, чтобы Бритни Спирс выступила перед боем Макгрегора и Пакьяо: «Мне это важнее, чем поединок. Идея боя принадлежит Кремлеву, и он ее реализует»
5сегодня, 12:47
Порье намекнул на анонс последнего боя: «Держитесь, я иду. Будет кровь»
3сегодня, 12:13
Анатолий Токов: «Хочу выступать в полутяжелом дивизионе PFL. Надеюсь, меня туда возьмут»
сегодня, 11:54
Шлеменко не верит Токову: «Как можно воспринимать его слова? Он упоминал, что я жаловался на судейство в первом бою. Когда это было? Где? Источник пусть предоставит»
4сегодня, 11:13
Кевин Джонсон хочет поработать во ФСИН: «С радостью. Интересно применить полученные навыки»
2сегодня, 10:28
Амир Хан: «Фьюри нокаутирует Усика в поздних раундах»
3сегодня, 09:33
Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»
3сегодня, 08:44
Джошуа ставит на Усика в реванше с Фьюри: «Будет конкурентный бой в начале, но чувствую, что Александр победит»
1сегодня, 08:26
Пирог – о реванше Усика и Фьюри: «Если второй бой будет похож на первый, то отдам предпочтение Александру. Такой бокс ему удобен»
2сегодня, 08:13
RCC 21: Шлеменко против Токова, Штырков подерется с Эномото и другие бои
5сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем