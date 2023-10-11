Пауло Коста: «У меня в локте бактерия стафилококка, врачи снимают меня с боя с Чимаевым»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Коста заявил, что врачи сняли его с боя против Чимаева из-за стафилококка.

«У меня в локте бактерия стафилококка, врачи снимают меня с боя», – написал в соцсетях боец среднего веса UFC Пауло Коста.

Бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты планировался на UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Косту заменит Камару Усман.

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5 комментариев

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alex8585
Что за не професиональные подходы к боям, то травмы, то бактерии, нужно штрафовать непомерно за всё это безобразие! Зато Конора хэйтят, он то всегда выходил на бой
+15
-2
+13
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Егор Крид58
Ответ alex8585
Что за не професиональные подходы к боям, то травмы, то бактерии, нужно штрафовать непомерно за всё это безобразие! Зато Конора хэйтят, он то всегда выходил на бой
это 5 бой, который сорвал Коста в UFC
+10
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+10
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Джони Две Куртки
воздух сильный он. уже знал что и как будет, и всё равно болтал)
+5
-1
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Juninho P.
самому хоть не стыдно
0
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