Пауло Коста: «У меня в локте бактерия стафилококка, врачи снимают меня с боя с Чимаевым»
Коста заявил, что врачи сняли его с боя против Чимаева из-за стафилококка.
«У меня в локте бактерия стафилококка, врачи снимают меня с боя», – написал в соцсетях боец среднего веса UFC Пауло Коста.
Бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты планировался на UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Косту заменит Камару Усман.
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