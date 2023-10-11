Пауло Коста: «У меня в локте бактерия стафилококка, врачи снимают меня с боя с Чимаевым»

Коста заявил, что врачи сняли его с боя против Чимаева из-за стафилококка.

«У меня в локте бактерия стафилококка, врачи снимают меня с боя», – написал в соцсетях боец среднего веса UFC Пауло Коста.

Бой Хамзата Чимаева и Пауло Косты планировался на UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Косту заменит Камару Усман.

Чимаев отреагировал на возможный срыв боя с Костой: «Что происходит?»

Пауло Коста: «Три недели назад я сделал операцию, теперь у меня 10 швов. Меня это не останавливает, я благословлен»