Роман Копылов готов заменить Косту в бою с Чимаевым
Роман Копылов готов заменить Пауло Косту в поединке с Хамзатом Чимаевым. Об этом боец рассказал «Матч ТВ».
В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен ведет переговоры сразу с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену Косте.
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