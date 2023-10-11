Роман Копылов готов заменить Косту в бою с Чимаевым

готов заменить Пауло Косту в поединке с . Об этом боец рассказал «Матч ТВ».

В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен ведет переговоры сразу с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену Косте.

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