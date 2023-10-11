Роман Копылов готов заменить Косту в бою с Чимаевым

Теги UFC MMA Пауло Коста Роман Копылов Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов готов заменить Пауло Косту в поединке с Хамзатом Чимаевым. Об этом боец рассказал «Матч ТВ».

В последний раз Копылов дрался в сентябре, когда нокаутировал Джоша Фремда во втором раунде. Он идет на серии из четырех досрочных побед.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен ведет переговоры сразу с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену Косте.

Роман Долидзе готов подраться с Чимаевым на UFC 294

Веттори отказался заменить Косту в поединке с Чимаевым (OverDogs Podcast)

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j30
не готов он пока к чимаеву
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
Не лезь, Роман, - оно тебя сожрет!
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
это будет мега бой тогда, бой вечера
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
Роман явно не готов к борьбе шведа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
\\\ VORON ///
Ответ Мадина Уйгурова
это будет мега бой тогда, бой вечера
Нет, не будет. Для Чимаева Копылов слишком удобный соперник. Копылов ярко выраженный ударник, который много использует ноги. Чимаев его быстро поймает и повалит, а дальше будет удушение...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Бутов
Роман - молодец ! ! !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Satis
Саудит ссыканет и полезет одеялить сразу же если бой состоится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыс Пол
Это зря. Араб играючи заваляет сибиряка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий