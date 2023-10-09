Пауло Коста: «Три недели назад я сделал операцию, теперь у меня 10 швов. Меня это не останавливает, я благословлен»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста получил травму во время подготовки к поединку с Хамзатом Чимаевым.

«Насколько ты силен? Никогда не узнаешь, пока не пройдешь испытание огнем жизни. Я сделал операцию три недели назад, которая принесла мне 10 новых швов. Но я знаю, насколько крут, и продолжаю совершенствоваться и преодолевать себя.

Меня это не останавливает, я продолжаю заниматься своими делами, спаррингами и всем остальным. Боги дали мне исключительные условия и окружили меня великими людьми. Я благословлен», – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Напомним, что поединок между Чимаевым и Костой пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

Артем Резников: «Коста – очень крупный парень. У Чимаева таких соперников не было»

Оливейра – о бое Чимаева и Косты: «Пауло хорош в стойке и джиу-джитсу. Он победит, если сможет навязать Хамзату свой стиль»

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2 комментария

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alexander bakulin
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пашок отмазку заранее заготовил. будет про порванные швы рассказывать, когда хамзат над ним надругается
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