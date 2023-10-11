Роман Долидзе готов подраться с Чимаевым на UFC 294

Роман Долидзе готов заменить Пауло Косту в бою с Хамзатом Чимаевым.

Ранее президент промоушена сообщил, что может сняться с поединка из-за операции, перенесенной бразильцем в тренировочном лагере.

« ? Время пришло!» – написал в соцсетях боец UFC Роман Долидзе.

В последний раз Долидзе дрался в марте, когда прервал серию из четырех побед поражением . Он занимает седьмую строчку в рейтинге лучших бойцов среднего веса.

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