Роман Долидзе готов подраться с Чимаевым на UFC 294

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Долидзе Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Роман Долидзе готов заменить Пауло Косту в бою с Хамзатом Чимаевым.

Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил, что Коста может сняться с поединка из-за операции, перенесенной бразильцем в тренировочном лагере.

«Хамзат? Время пришло!» – написал в соцсетях боец UFC Роман Долидзе.

В последний раз Долидзе дрался в марте, когда прервал серию из четырех побед поражением Марвину Веттори. Он занимает седьмую строчку в рейтинге лучших бойцов среднего веса.

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4 комментария

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Volcano
Нормальный бой получился бы
+3
0
+3
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mario-romario
В этом бою есть смысл 👍
+1
0
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j-rich
Грэпплер, не уступающий Чимаеву в габаритам. Нормальный вариант
0
0
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Вячеслав Тотров
Стрикланд любит на коротком уведомлении выскакивать))))
0
0
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