Пауло Коста: «Я не отказываюсь от боя. Дайте мне подраться с этим чертовым Чен Ченом!»

Пауло Коста отреагировал на информацию об отмене боя с Хамзатом Чимаевым.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что соглавное событие UFC 294 находится под угрозой срыва из-за операции, перенесенной бразильцем в тренировочном лагере.

«Я не отказываюсь от боя. Дайте мне подраться с этим чертовым Чен Ченом! Я здесь, в Абу-Даби, и я готов», – написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста.

Менеджер Чимаева: «Поединок с Костой пока не отменен. Ждем официальных решений»

Роман Копылов готов заменить Косту в бою с Чимаевым