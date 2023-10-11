Пауло Коста: «Я не отказываюсь от боя. Дайте мне подраться с этим чертовым Чен Ченом!»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста отреагировал на информацию об отмене боя с Хамзатом Чимаевым.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что соглавное событие UFC 294 находится под угрозой срыва из-за операции, перенесенной бразильцем в тренировочном лагере.

«Я не отказываюсь от боя. Дайте мне подраться с этим чертовым Чен Ченом! Я здесь, в Абу-Даби, и я готов», – написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста.

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5 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Чен-Чен🤣
+6
-2
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Ма Из
бразильский сериал какой-то
+2
-1
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madtank
Ты то готов, допустят ли тебя врачи ...
+1
0
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Born is the King
Мужик. Надеюсь не отменят. Слишком уж распиарили и заинтриговали, чтобы отменять бой
+1
0
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