Чимаев отреагировал на возможный срыв боя с Костой: «Что происходит?»

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев отреагировал на возможное снятие Пауло Косты с боя на UFC 294.

Ранее президент промоушена Дана Уайт подтвердил, что поединок может быть отменен.

«Павловичбуратина, что происходит?» – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.

Бой между Чимаевым и Костой должен был состояться 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

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Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»

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3 комментария

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Кирилл Конопельченко
Так уже отменили же, еще утром. Или это было только предположение?
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Егор Крид58
Ответ Кирилл Конопельченко
Так уже отменили же, еще утром. Или это было только предположение?
Хамзат проспал новость)))
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-1
0
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