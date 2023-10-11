Чимаев отреагировал на возможный срыв боя с Костой: «Что происходит?»
Хамзат Чимаев отреагировал на возможное снятие Пауло Косты с боя на UFC 294.
Ранее президент промоушена Дана Уайт подтвердил, что поединок может быть отменен.
«Павловичбуратина, что происходит?» – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.
Бой между Чимаевым и Костой должен был состояться 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.
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