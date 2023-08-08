«На секунду я увидел бога». Боец UFC рассказал, что чуть не умер во время весогонки

Боец UFC Джейк Хэдли рассказал о сложной весогонке.

«Я проиграл этот бой. Многое пошло не так. Во время весогонки я чуть не умер – на секунду увидел бога. После этого я так и не смог восстановиться.

Чувствую, что это сильно повлияло на мое выступление. Близкие мне люди знают, что так быстро я не выдыхаюсь», – сказал боец UFC Джейк Хэдли.

На турнире UFC в Нэшвилле Хэдли проиграл Коди Дардену единогласным решением судей.

Боец UFC Билдер – о весогонке Махачева: «Его несли дагестанские парни, а сам он был в костюме-сауне»

Мухаммад весит 86 кг за полторы недели до боя с Бернсом: «У меня был опыт экстренных весогонок»