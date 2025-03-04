Тренер Бивола Машьянов – о победе над Бетербиевым: «Это моя главная победа в боксе»

Тренер Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал победу над Бетербиевым.

«Это моя главная победа как тренера в боксе. Хотя у меня были и отличные ученики в олимпийском боксе. Они достаточно успешно боксировали. Например, Сергей Кузьмин достаточно успешно выступал по любителям, сейчас он продолжает выступать по профессионалам.

Но достижение Димы Бивола – самый весомый результат в моей карьере. Кстати, во время подготовки 30 января мы отметили мой юбилей. И Дима сделал огромный подарок на 70 лет», – сказал Геннадий Машьянов.

«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам