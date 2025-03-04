4

Тренер Бивола Машьянов – о победе над Бетербиевым: «Это моя главная победа в боксе»

Тренер Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал победу над Бетербиевым.

«Это моя главная победа как тренера в боксе. Хотя у меня были и отличные ученики в олимпийском боксе. Они достаточно успешно боксировали. Например, Сергей Кузьмин достаточно успешно выступал по любителям, сейчас он продолжает выступать по профессионалам.

Но достижение Димы Бивола – самый весомый результат в моей карьере. Кстати, во время подготовки 30 января мы отметили мой юбилей. И Дима сделал огромный подарок на 70 лет», – сказал Геннадий Машьянов.

«Супертурнир» с Биволом и Бетербиевым – провал: зал на шесть тысяч зрителей вместо 25 и дыра по просмотрам

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
logoАртур Бетербиев
logoбокс
logoДмитрий Бивол
logoГеннадий Машьянов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Муртазалиев – о трилогии Бивола и Бетербиева: «В первом бою победил Артур, во втором выиграл Бивол. Ждем третий поединок»
33 марта, 06:33
Менеджер Бивола: «Предполагаю, что следующим соперником будет Бетербиев»
1028 февраля, 18:21
Бивол и Бетербиев проведут трилогию до конца 2025 года (ТАСС)
828 февраля, 16:31
Главные новости
Уайт – о новом боксерском промоушене: «Лучшие будут драться с лучшими»
127 минут назад
Тренер Бивола Машьянов: «Канело слабее Бетербиева в физическом и в технико-тактическом плане»
2сегодня, 16:05
Алекс Перейра: «Анкалаев использует Рамадан для оправдания, я видел ланч-боксы с его именем. Он не постится»
25сегодня, 15:28
Турки Аль эш-Шейх и Дана Уайт объявили о создании боксерского промоушена
3сегодня, 15:20
Тренер Бивола Машьянов: «Дима с Бенавидесом спарринговал – трудностей не испытывал»
сегодня, 14:39
Дэвин Хейни перейдет в полусредний дивизион
2сегодня, 14:24
Тренер Бивола Машьянов: «Третий бой с Бетербиевым нужен чисто по-человечески»
9сегодня, 12:58
Джамал Хилл: «Знаю, что меня будут хейтить, но я ставлю на Анкалаева»
5сегодня, 12:38
Оскар де ла Хойя: «Бенавидес победит Бивола, он двигается лучше Бетербиева»
6сегодня, 11:42
Второй сезон аниме «Ветролом» про бои без правил выйдет 3 апреля
сегодня, 11:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21