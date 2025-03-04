Алексей Олейник: «У Перейры чуть лучше бокс, но на стороне Анкалаева голод»
Алексей Олейник высказался о бое между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.
«Рассчитываем, что пояс приедет в Россию. Верю в Анкалаева. Он очень талантливый парень с разнообразной техникой. У Перейры чуть лучше бокс. Но на стороне Магомеда голод. С элементами борьбы и комбинациями партера с ударкой у Анкалаева будет преимущество», – сказал Алексей Олейник.
Алекс Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight.ru
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