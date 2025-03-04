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Жорж Сен-Пьер: «Считаю Сайтиева лучшим борцом, когда-либо выступавшим на соревнованиях»

Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть Бувайсара Сайтиева.

«Нас покинула легенда. Считаю его лучшим борцом, когда-либо выступавшим на соревнованиях. Покойся с миром, Бувайсар Сайтиев», – написал Жорж Сен-Пьер.

Сайтиеву было 49 лет. В составе сборной России он завоевывал золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005).

Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Жоржа Сен-Пьера
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