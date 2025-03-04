Турки встретился с MrBeast: «Как думаете, какой бой я организую?»

Турки Аль аш-Шейх встретился с блогером MrBeast.

«Много сюрпризов от MrBeast в этом году. Как думаете, какой бой я организую? MrBeast – абсолютный чемпион ютуба», – написал Турки Аль эш-Шейх.

Турки Аль аш-Шейх: «Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Дэвис за всю карьеру»