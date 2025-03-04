Турки встретился с MrBeast: «Как думаете, какой бой я организую?»
Турки Аль аш-Шейх встретился с блогером MrBeast.
«Много сюрпризов от MrBeast в этом году. Как думаете, какой бой я организую? MrBeast – абсолютный чемпион ютуба», – написал Турки Аль эш-Шейх.
Турки Аль аш-Шейх: «Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Дэвис за всю карьеру»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Турки Аль аш-Шейха
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