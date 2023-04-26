Мухаммад весит 86 кг за полторы недели до боя с Бернсом: «У меня был опыт экстренных весогонок»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс UFC 288 Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад должен сбросить почти 10 кг за 10 дней до боя с Гилбертом Бернсом.

Топовый полусредневес UFC признался, что испытывает проблемы со сгонкой веса: сейчас он весит больше 86 кг, а за сутки до боя с Гилбертом Бернсом он должен показать не больше 77,1 кг.

«У меня было несколько случаев экстренной сгонки веса. Но для меня это не проблема. Нужно добраться до вечера 6 мая и подраться», – сказал Белал Мухаммад.

Гилберт Бернс: «Я должен финишировать Мухаммада, если хочу закрепить за собой звание главного претендента на титул»

Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»

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3 комментария

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Pronger
Если не врёт, то такая сгонка может на кардио сказаться. Значит у Бёрнса ещё шансы появляются
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Misson
Ответ Pronger
Если не врёт, то такая сгонка может на кардио сказаться. Значит у Бёрнса ещё шансы появляются
Хабиб скидывал по 15 кг. Один раз ему стало настолько плохо, что пришлось переносить бой с Фергюсоном.
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RAMIK
Ответ Pronger
Если не врёт, то такая сгонка может на кардио сказаться. Значит у Бёрнса ещё шансы появляются
Они практически все гонят 10 и более за неделю до боя. Многие говорят только о Хабибе в этом плане,но практически все бойцы гоняют 15-20 к бою.
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