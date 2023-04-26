Мухаммад весит 86 кг за полторы недели до боя с Бернсом: «У меня был опыт экстренных весогонок»
Белал Мухаммад должен сбросить почти 10 кг за 10 дней до боя с Гилбертом Бернсом.
Топовый полусредневес UFC признался, что испытывает проблемы со сгонкой веса: сейчас он весит больше 86 кг, а за сутки до боя с Гилбертом Бернсом он должен показать не больше 77,1 кг.
«У меня было несколько случаев экстренной сгонки веса. Но для меня это не проблема. Нужно добраться до вечера 6 мая и подраться», – сказал Белал Мухаммад.
Гилберт Бернс: «Я должен финишировать Мухаммада, если хочу закрепить за собой звание главного претендента на титул»
Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»
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