Мухаммад весит 86 кг за полторы недели до боя с Бернсом: «У меня был опыт экстренных весогонок»

Белал Мухаммад должен сбросить почти 10 кг за 10 дней до боя с Гилбертом Бернсом.

Топовый полусредневес признался, что испытывает проблемы со сгонкой веса: сейчас он весит больше 86 кг, а за сутки до боя с Гилбертом Бернсом он должен показать не больше 77,1 кг.

«У меня было несколько случаев экстренной сгонки веса. Но для меня это не проблема. Нужно добраться до вечера 6 мая и подраться», – сказал Белал Мухаммад.

Гилберт Бернс: «Я должен финишировать Мухаммада, если хочу закрепить за собой звание главного претендента на титул»

Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»