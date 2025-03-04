Мухаммад – Эдвардсу: «У тебя впереди еще три-четыре года до реванша со мной. Рахмонов – следующий»
Белал Мухаммад назвал Шавката Рахмонова следующим претендентом на титул.
Леон Эдвардс ранее заявил, что его бой с Шоном Брэди будет претендентским.
«Леон, у тебя впереди еще три-четыре года, прежде чем ты сможешь подумать о реванше со мной. В очереди на бой со мной еще один парень – Шавкат Рахмонов. Он следующий. Ты не можешь сделать ничего, чтобы обойти Шавката», – сказал Белал Мухаммад.
Эдвардс и Брэди подерутся 22 марта в Лондоне. Мухаммад и Джек Делла Маддалена проведут титульный бой 11 мая в Монреале.
Рахмонов – о поединке Мухаммада и Маддалены: «Кто бы ни стал чемпионом, думаю, что буду готов к осени»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Michael Bisping Podcast
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