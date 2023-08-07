Хабиб – о подтягиваниях: «Лучшее упражнение для всех единоборств. Ваша цепкость будет на другом уровне»

Хабиб Нурмагомедов назвал лучшее упражнение для единоборств.

«Подтягивания – самое лучшее упражнение для всех единоборств. Попробуйте в течение года каждый день по 50 раз подтягиваться. Я вас уверяю, ваша цепкость будет на другом уровне. Это для тех, кто хочет стать лучшим в мире», – написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям (ТАСС)

Нейт Диаз: «Хабиб? ##### его. Этот слабак просто сбежал»