Хабиб – о подтягиваниях: «Лучшее упражнение для всех единоборств. Ваша цепкость будет на другом уровне»
Хабиб Нурмагомедов назвал лучшее упражнение для единоборств.
«Подтягивания – самое лучшее упражнение для всех единоборств. Попробуйте в течение года каждый день по 50 раз подтягиваться. Я вас уверяю, ваша цепкость будет на другом уровне. Это для тех, кто хочет стать лучшим в мире», – написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.
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