Хабиб – о подтягиваниях: «Лучшее упражнение для всех единоборств. Ваша цепкость будет на другом уровне»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов назвал лучшее упражнение для единоборств.

«Подтягивания – самое лучшее упражнение для всех единоборств. Попробуйте в течение года каждый день по 50 раз подтягиваться. Я вас уверяю, ваша цепкость будет на другом уровне. Это для тех, кто хочет стать лучшим в мире», – написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.

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7 комментариев

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если у вас дома есть пару гантелей, турник и брусья, никакие тренажёры вам не нужны, если только не участвуете в Арнольд классик.
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Ответ rude.
а атжумания как же?
ты сам эту шутку придумал ? гениально, вааау, так оригинально )
+12
-3
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Хабиби использует перекладины своих братьев по джакузи
+1
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Может по 5? Я делаю 5 обратным хватом, и нет мне равных в коридоре по пути до дивана
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Ответ GBale
ты сам эту шутку придумал ? гениально, вааау, так оригинально )
спасиб)
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Ответ GBale
ты сам эту шутку придумал ? гениально, вааау, так оригинально )
Старый мем это
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