Диллиан Вайт получил травму и не подерется с Джо Джойсом
Бой Диллиана Вайта и Джо Джойса отменен.
Диллиан Уайт получил травму, Джо Джойсу ищут нового соперника. Бой должен был пройти 5 апреля в Манчестере.
Последний поединок Джойса прошел в июле-2024, он проиграл единогласным решением судей Дереку Чисоре.
Белью – о Джойсе: «Ему нужно заканчивать. Он слишком медленный и предсказуемый – может произойти несчастный случай»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости