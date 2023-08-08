Оливейра готов провести бой с Конором: «Мне плевать, в каком весе драться. Я жду его»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра заявил, что готов провести поединок против Конора Макгрегора.

«Я здесь, все еще жду его. Все, что он должен сделать, – это сказать время и место, я буду там.

Полусредний, средний вес – мне плевать, в каком дивизионе драться. Я здесь. Где Конор?» – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Чарльз Оливейра: «Заберем то, что принадлежит нам. Спасибо Иисусу»

Чарльз Оливейра: «Все знают, что Конор меня избегает. Он не выйдет на поединок со мной»

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4 комментария

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Конору плевать кто с ним хочет драться
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Конор курит траву, запивая виски и насилуя проституток.
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