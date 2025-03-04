Мовсар Евлоев: «У Анкалаева достаточно навыков в стойке, чтобы побить Перейру»
Мовсар Евлоев высказался о бое между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.
«Даже если Магомед не будет бороться, у него достаточно навыков в стойке, чтобы побить Перейру. Алекс плохо защищается, он верит в свою силу и принимает удары», – сказал Мовсар Евлоев.
Алекс Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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