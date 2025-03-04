Мовсар Евлоев: «У Анкалаева достаточно навыков в стойке, чтобы побить Перейру»

Мовсар Евлоев высказался о бое между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Даже если Магомед не будет бороться, у него достаточно навыков в стойке, чтобы побить Перейру. Алекс плохо защищается, он верит в свою силу и принимает удары», – сказал Мовсар Евлоев .

Алекс Перейра 9 марта подерется с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 313.

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