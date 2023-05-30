Боец UFC Билдер – о весогонке Махачева: «Его несли дагестанские парни, а сам он был в костюме-сауне»

Боец UFC Билдер рассказал, что Махачев был в ужасном состоянии перед боем с Волкановски.

«Я видел Махачева примерно в 3:30 утра. Мы оба шли на официальное взвешивание. Его весогонка прошла непросто. Можно сказать, что даже ужасно.

Из меня будто высосали всю влагу, но когда я увидел Ислама... Его несли дагестанские парни, а сам он был в костюме-сауне. Я посмотрел вниз и кивнул ему, а он только смог опустить голову.

Я подумал: «Блин, я классно высушился, но этому парню реально хреново», – сказал боец UFC Блэйк Билдер.

Речь идет о поединке между Александром Волкановски и Исламом Махачевым, который состоялся 12 февраля. Оба бойца уложились в весовую категорию. Вес Махачева – 70,3 кг.

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