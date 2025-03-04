Тренер Бивола Машьянов: «Я отдал три раунда Бетербиеву, остальные Дима выиграл»

Геннадий Машьянов прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Артуром Бетербиевым.

«Я отдал три раунда Артуру, остальные Дима выиграл. Получилось 9:3 в пользу Бивола . Четвертый, пятый и 12‑й я бы отдал Артуру .

По сравнению с первым поединком Дима прибавил в количестве выброшенных ударов. Он стал работать серийно и сохранял движение на протяжении всего боя. Дима не останавливался, двигался в разные стороны. У него не было прямолинейных движений. И в итоге он все равно возвращался к центру ринга», – сказал Геннадий Машьянов.

Победа Бивола – глазами человека из его команды в углу ринга

Тренер Бивола Машьянов – о победе над Бетербиевым: «Это моя главная победа в боксе»