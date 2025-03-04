Арман Царукян: «Интервью и речи Сайтиева всегда вдохновляли меня, их будет очень не хватать»
Арман Царукян прокомментировал смерть российского борца Бувайсара Сайтиева.
«Его интервью и речи всегда вдохновляли меня, их будет очень не хватать. Он был моим мотиватором, его наследие продолжит жить в наших сердцах», – написал Арман Царукян.
Сайтиеву было 49 лет. В составе сборной России он завоевывал золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005).
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Армана Царукяна
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