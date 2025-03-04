Арман Царукян: «Интервью и речи Сайтиева всегда вдохновляли меня, их будет очень не хватать»

Арман Царукян прокомментировал смерть российского борца Бувайсара Сайтиева.

«Его интервью и речи всегда вдохновляли меня, их будет очень не хватать. Он был моим мотиватором, его наследие продолжит жить в наших сердцах», – написал Арман Царукян .

Сайтиеву было 49 лет. В составе сборной России он завоевывал золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005).

Жорж Сен-Пьер: «Считаю Сайтиева лучшим борцом, когда-либо выступавшим на соревнованиях»

«Не надо сожалеть, что дети живут легко». Слова Бувайсара Сайтиева, которые стоит услышать