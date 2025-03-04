Эдди Хирн: «Дюбуа все еще фаворит на бой с Джошуа. В идеальном мире Энтони дрался бы с Фьюри»
Эдди Хирн рассказал о следующем сопернике Энтони Джошуа.
«Даниель Дюбуа все еще фаворит на бой с Джошуа. В идеальном мире Энтони бы дрался с Тайсоном Фьюри.
Есть еще Джозеф Паркер, с которым был бы отличный бой, есть Агит Кабайел и Деонтей Уайлдер», – сказал Эдди Хирн.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
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