Эдди Хирн: «Дюбуа все еще фаворит на бой с Джошуа. В идеальном мире Энтони дрался бы с Фьюри»

Эдди Хирн рассказал о следующем сопернике Энтони Джошуа.

«Даниель Дюбуа все еще фаворит на бой с Джошуа. В идеальном мире Энтони бы дрался с Тайсоном Фьюри .

Есть еще Джозеф Паркер, с которым был бы отличный бой, есть Агит Кабайел и Деонтей Уайлдер », – сказал Эдди Хирн .

Турки Аль эш-Шейх: «Хочу увидеть бой Джошуа и Фьюри. Тайсон может вернуться»