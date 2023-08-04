Дуэйн Джонсон купил дом для бойца UFC Горимбо. Ранее Темба признался, что на его счету осталось $7
Актер Дуэйн Джонсон подарил бойцу UFC Тембе Горимбо дом в Майами.
«Это было круто! Просто невероятно. Теперь я понимаю, почему этот парень прославился своей добротой и большим сердцем.
Ему приходилось ночевать в спортзале, но он продолжал усердно работать и идти к цели. Я рад, что мне повезло пожать ему руку и стать небольшой частью этой истории», – сказал Дуэйн Джонсон.
32-летний Горимбо родился в Зимбабве. В 2022 году он подписал контракт с UFC, но проиграл в первом же поединке. В интервью он признался, что на его счету осталось всего $7.
В мае Горимбо провел второй поединок в промоушене, победив японца Такаши Сато. После боя он продал на аукционе полный комплект экипировки, построив на вырученные деньги колодец в родной деревне.
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