Царукян ответил Топурии: «Ты боишься. В глубине души ты знаешь, что произойдет, когда встретишься со мной»
Арман Царукян ответил Илии Топурии.
Илия Топурия ранее сказал, что Царукян выглядел испуганным после того, как увидел нокаут в бою с Чарльзом Оливерой.
«Бегство от настоящего претендента доказывает лишь одно – ты боишься. В глубине души ты знаешь, что произойдет, когда встретишься со мной», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Царукян был запасным бойцом в поединке Топурии и Оливейры.
Арман Царукян: «Оливейра и не должен был драться за титул. Я могу финишировать Топурию»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Армана Царукяна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости