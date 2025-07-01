Царукян ответил Топурии: «Ты боишься. В глубине души ты знаешь, что произойдет, когда встретишься со мной»

Арман Царукян ответил Илии Топурии.

Илия Топурия ранее сказал , что Царукян выглядел испуганным после того, как увидел нокаут в бою с Чарльзом Оливерой.

«Бегство от настоящего претендента доказывает лишь одно – ты боишься. В глубине души ты знаешь, что произойдет, когда встретишься со мной», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Царукян был запасным бойцом в поединке Топурии и Оливейры.

Арман Царукян: «Оливейра и не должен был драться за титул. Я могу финишировать Топурию»