Лига Fight Nights проведет шесть турниров по ММА до конца года

Камил Гаджиев рассказал о планах Fight Nights во второй половине 2025 года.

«У нас есть шесть турниров по ММА до конца года. Первый турнир – Минск. Далее Ташкент, Сочи, Ставропольский край, Москва и Владикавказ», – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

В 2025 году Fight Nights провел два турнира по правилам ММА. В 2024-м – четыре.

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