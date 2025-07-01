Мераб Двалишвили: «Я не могу спарринговать с Топурией, он слишком сильно бьет. Он дважды ронял меня после ударов по корпусу»

Мераб Двалишвили рассказал о спаррингах с Илией Топурией.

«Я не могу с ним спарринговать, он слишком сильно бьет. Он дважды ронял меня после ударов по корпусу. Когда я закончил спарринг, сказал: «Господи, спасибо!» – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

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