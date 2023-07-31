Дуэйн Джонсон: «Обожаю Порье. Мне нравится его отношение к поражению»

Теги UFC MMA Дастин Порье Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Дуэйн Джонсон похвалил Дастина Порье за слова после поражения Джастину Гейджи.

«Мне нравится такой взгляд. Это жизненные уроки, которые мы должны передавать младшим. На что бы вы ни подписывались, убедитесь, что вам это нравится, потому что произойти может всякое. Это так. Обожаю этого чувака. Огромное уважение, брат», – написал в соцсетях актер и экс-звезда WWE Дуэйн Джонсон.

Порье во время пресс-конференции сказал, что не собирается расстраиваться, ведь это не похороны, добавив, что он уже победил.

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Порье – о дальнейших планах: «Мне предлагали бой с Дариушем, но мне это неинтересно»

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