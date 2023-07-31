Дуэйн Джонсон: «Обожаю Порье. Мне нравится его отношение к поражению»

Дуэйн Джонсон похвалил Дастина Порье за слова после поражения Джастину Гейджи.

«Мне нравится такой взгляд. Это жизненные уроки, которые мы должны передавать младшим. На что бы вы ни подписывались, убедитесь, что вам это нравится, потому что произойти может всякое. Это так. Обожаю этого чувака. Огромное уважение, брат», – написал в соцсетях актер и экс-звезда WWE Дуэйн Джонсон.

Порье во время пресс-конференции сказал, что не собирается расстраиваться, ведь это не похороны, добавив, что он уже победил.

Идеальный нокаут от Гейджи, конец Тони Фергюсона, наевшиеся за раунд Блахович и Перейра. Чем запомнился UFC 291?

Порье – о дальнейших планах: «Мне предлагали бой с Дариушем, но мне это неинтересно»